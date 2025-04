Bergamonews.it - Clusone, esplodono taniche di benzina sull’auto: muore il commercialista Fausto Olini

Sono state delleditrasportatea causare l’incendio in cui la scorsa notte aha perso la vita, 60enne residente in paese.Una squadra dei Vigili del fuoco diè stata la prima ad arrivare sul posto, lungo la Statale che collega la città baradella a Lovere in un punto non distante dalla serra Carrara. Spente le fiamme che avvolgevano l’Audi A4, i carabinieri della Compagnia dihanno rinvenuto il cadavere, carbonizzato sul sedile del conducente.L’identificazione è arrivata solamente in tarda mattinata. Il 60enne, stimatocon studio in piazza Uccelli, era il fratello dell’ex sindaco diPaolo. “Fatico a trovare le parole, era un brav’uomo”, confida scosso il primo cittadino Massimo Morstabilini.L’indagine è partita dalla visione delle immagini della videosorveglianza della ditta di lavorazione del marmo Fornoni.