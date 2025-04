Thesocialpost.it - Clusone, auto in fiamme nella notte: una persona è morta

Tragedia, in provincia di Bergamo. Poco dopo le 3 del mattino, un’ha preso fuoco lungo la provinciale per la Val Borlezza, in via Brescia. Secondo quanto comunicato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), unaè deceduta nell’incendio.Lehanno completamente avvolto il veicolo, rendendo difficoltose le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri, un’ambulanza e un’medica, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area, oltre ai rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non è ancora stata resa nota l’identità delladeceduta, né se l’incendio sia stato causato da un guasto meccanico, da un incidente o da altre circostanze.