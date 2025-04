Clusone auto in fiamme nella notte | una persona è morta

Clusone è stato causato dalla presenza di taniche di benzina all'interno dell'auto. nella notte tra il 6 e il 7 aprile, intorno alle 3:10, un violento scoppio ha dato origine a un incendio che ha ucciso l'uomo, mentre si trovava a bordo della sua Audi A4. I carabinieri della Compagnia di Clusone sono intervenuti lungo la statale per Lovere, in via Brescia, dove è stato segnalato un veicolo in fiamme. La violenta esplosione, avvenuta mentre l'auto percorreva la strada in direzione di Lovere, ha subito attirato l'attenzione delle forze dell'ordine.Una volta domato l'incendio dai vigili del fuoco, è stato rinvenuto il corpo senza vita del conducente, completamente carbonizzato all'interno dell'abitacolo, a causa dello scoppio che ha avuto origine da un'area interna al veicolo.

