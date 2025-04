Clusone auto in fiamme nella notte | trovato un corpo carbonizzato Indagini in corso

notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile a Clusone, in provincia di Bergamo. Un’auto è stata avvolta dalle fiamme e al suo interno è stato rinvenuto un corpo senza vita, la cui identità al momento resta sconosciuta.L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando una chiamata ha segnalato un’auto in fiamme in via Brescia, nei pressi della strada provinciale 35, tra Clusone e San Lorenzo di Rovetta. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a spegnere l’incendio. Solo una volta domato il rogo, i soccorritori hanno fatto la macabra scoperta: un corpo era rimasto all’interno dell’abitacolo completamente distrutto.Sul posto sono accorsi anche gli operatori del 118, allertati dalla centrale operativa di Areu Lombardia. I sanitari, giunti con un’ambulanza dei Volontari della Presolana, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Dayitalianews.com - Clusone, auto in fiamme nella notte: trovato un corpo carbonizzato. Indagini in corso Leggi su Dayitalianews.com Una tragica scoperta ha sconvolto latra domenica 6 e lunedì 7 aprile a, in provincia di Bergamo. Un’è stata avvolta dallee al suo interno è stato rinvenuto unsenza vita, la cui identità al momento resta sconosciuta.L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando una chiamata ha segnalato un’inin via Brescia, nei pressi della strada provinciale 35, trae San Lorenzo di Rovetta. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a spegnere l’incendio. Solo una volta domato il rogo, i soccorritori hanno fatto la macabra scoperta: unera rimasto all’interno dell’abitacolo completamente distrutto.Sul posto sono accorsi anche gli operatori del 118, allertati dalla centrale operativa di Areu Lombardia. I sanitari, giunti con un’ambulanza dei Volontari della Presolana, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Clusone: nell'auto in fiamme c'era una persona morta. Auto in fiamme nella notte a Clusone, trovato un cadavere al suo interno: strada chiusa per accertamenti. Clusone, auto prende fuoco nella notte, una persona morta carbonizzata. Auto in fiamme a Clusone, morta una persona. Giallo a Clusone: auto brucia in strada, nell’abitacolo trovato un cadavere. Clusone, tragedia nella notte: brucia un’auto, all’interno una persona morta. Ne parlano su altre fonti

Auto in fiamme nella notte a Clusone, trovato un cadavere al suo interno: strada chiusa per accertamenti - Questa notte un'automobile ha preso fuoco a Clusone, in provincia di Bergamo, e nell'incendio sarebbe morta una persona la cui identità rimane per il momento ignota . L'incidente è avvenuto nella ... (fanpage.it)

Giallo a Clusone: auto brucia in strada, nell’abitacolo trovato un cadavere - Indagini dei carabinieri in corso, dopo la chiamata dei vigili del fuoco che hanno fatto la macabra scoperta al termine del loro intervento. Identità da accertare, non si esclude alcuna pista ... (msn.com)

Clusone: nell'autoin fiamme c'era una persona morta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)