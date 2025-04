Lanazione.it - Club Arezzo, un’altra vittoria nella difficilissima trasferta di Prato

, 7 aprile 2025 –splendidaper ilche vince guidato da Coach Morelli, portando a casa una rotondadelladiI nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Buona partenza dei nero amaranto che appaiono subito in palla, le due squadre alternano ottime giocate e regalano un bello spettacolo, i botoli conducono il set con alcuni punti di vantaggio ma i ragazzi di Novelli accorciano e trovano la parità sul 18-18, qualche imprecisione in zona calda regala il primo parziali ai padroni di casa per 25-19. Seconda frazione i Nero Amaranto sugli scudi, Luatti ben orchestra i suoi attaccanti che si fanno trovare pronti ed efficaci, Ricci domina a muro e i nero amaranto chiudono con un attacco di Nandesi aggiudicandosi il set per 22-25.