Clamoroso Southampton la decisione a sorpresa di Juric dopo la retrocessione in Championship

Clamoroso Southampton, la decisione a sorpresa di Juric dopo la retrocessione in Championship Arriva un po’ a sorpresa la decisione di Ivan Juric di lasciare la panchina del Southampton, appena retrocesso aritmeticamente in Championship dalla Premier League. Il tecnico, ex di Roma, Torino e Genoa, lascia dopo soli 5 mesi il campionato inglese al termine . Calcionews24.com - Clamoroso Southampton, la decisione a sorpresa di Juric dopo la retrocessione in Championship Leggi su Calcionews24.com , ladilainArriva un po’ aladi Ivandi lasciare la panchina del, appena retrocesso aritmeticamente indalla Premier League. Il tecnico, ex di Roma, Torino e Genoa, lasciasoli 5 mesi il campionato inglese al termine .

Clamoroso al Manchester United: licenziate 250 persone per risparmiare 50 milioni. Clamoroso Southampton, la decisione a sorpresa di Juric dopo la retrocessione in Championship. Ne parlano su altre fonti

Premier League, clamoroso Juric: Southampton retrocesso con 7 gare d'anticipo - La sconfitta contro il Tottenham relega ufficialmente gli inglesi in Championship. I Saints rischiano di diventare il peggior club nella storia della competizione ... (ilromanista.eu)

Clamoroso Vlahovic, cambia tutto: la società ha preso una decisione netta - Dopo questi ultimi mesi di enorme difficoltà, potrebbe presto cambiare tutto per Dusan Vlahovic: si è mossa la società Se per ogni progetto sportivo il diktat è sempre 'i conti si fanno in ... (informazione.it)