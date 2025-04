Ilnerazzurro.it - Clamoroso, Roberto Mancini torna alla Sampdoria

L’amore diper laha prevalso su tutto, spingendolo a risponderechiamata d’aiuto del club in un momento drammatico. Non come allenatore, ma con un incarico diverso: una sorta di Head of Performance, figura di riferimento nell’area tecnica che affiancherà il nuovo allenatore nella corsa disperata per evitare la retrocessione in Serie C.La pesante sconfitta contro lo Spezia, che ha lasciato la squadra al terzultimo posto e lontana da casa per evitare contestazioni, ha segnato la fine dell’avventura di Leonardo Semplici. È il terzo esonero stagionale dopo quelli di Andrea Pirlo e Andrea Sottil. Semplici lascia con soli 15 punti raccolti in 16 giornate.L’idea diin panchina era partita come una battuta nella chat tra gli eroi dello scudetto blucerchiato, ma ha iniziato a prendere forma.