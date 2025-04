Rompipallone.it - Clamoroso Milan, il retroscena su Paratici spiazza tutti: svelata la verità

Leggi su Rompipallone.it

Occhio, è arrivata la sentenza in diretta per quanto riguarda la situazione legata a Fabio: ecco tutta la.Archiviato un altro turno di campionato, in quel diello si ritorna a pensare aldel prossimo anno. Dal nuovo allenatore da scegliere, al Ds che arriverà, passando per diverse conferme o partenze per quanto riguarda la rosa. Complice insomma la stagione a tratti fallimentare, ormai la priorità è già diventata quella di programmare al meglio la stagione 25-26.Anche per questo motivo, nei giorni scorsi la società aveva compiuto l’accelerata decisiva per trovare l’accordo con Fabio, primo sulla lista dei desideri come nuovo diretto sportivo. Sembrava tutto fatto, con i legali delle parti a redigere il contratto, ma alla fine c’è stato un brusco stop.