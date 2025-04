Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso alla Samp: torna Roberto Mancini, con Evani in panchina. La mossa disperata per evitare il cataclisma

Succede di tutto in Serie B. Succede di tutto in casadoria. Il terzultimo posto a 32 punti ex aequo con la Reggiana non solo fa (come naturale) paura, ma apre le porte a una Serie C che in questi anni societari così difficili potrebbe significare un vero e proprioper l’ambiente blucerchiato. Così, quella che era un’idea nata quasi per gioco in una chat di amici è diventata realtà:doria. Non come allenatore – anche se per qualche ora ci si è provato e la proposta sia stata valutata davvero – ma come Head of Performance o, per rendere più semplice la cosa, Direttore dell’area tecnica. Una sorta di consulente, di ponte, di figura di garanzia tra la proprietà, i tifosi e il nuovo allenatore. Su cuiha avuto effettivamente l’ultima parola: Chicco