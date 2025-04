Cittadella-Progresso 1-1 | pareggio in rimonta verso la salvezza

Cittadella 1 Progresso 1 Cittadella (3-5-2): De Fazio; Fort, Sabotic (43'st Serra), Boccaccini (40'st Bertani); Sardella, Mandelli (8'st Mora), Marchetti, Osuji, Carretti (24'st Rovatti); Sala (18'st Guidone), Formato. A disp. Piga, Diletto, Teresi, Martey. All. Gori Progresso (4-3-3): Cheli; Ferraresi, Mele, Ben Saed, Stellacci (38'st Pinelli); Bellisi, Sansò (10'st Cavazza), Corzani; Matta, Maltoni (42'st Mascanzoni), Dandini. A disp. Roccia, Finessi, Cestaro, Gnani, Castagnini, Welle. All. Marchini Arbitro: De Paolis di Cassino Reti: 27' Bellisi, 28'st (rig.) Guidone Note: ammoniti Boccaccini, Sabotic, Sansò, Bellisi, Ferraresi, Maltoni, Stellacci Non basta una ripresa a tutto gas alla Cittadella per tornare alla vittoria che manca da 3 giornate (2 punti). La squadra di Gori pareggia 1-1 in rimonta a San Damaso contro l'ostico Progresso (bolognesi a +2 sulla zona calda) e avvicina la prua verso la salvezza, con il margine di 7 punti sulla zona playout che rimane immutato con appena 4 gare da giocare.

