Cittadella | Gori elogia la reazione contro il Progresso nonostante il pareggio

Non è bastata una grande ripresa allaper ritrovare il successo, ma mister Mattiaapplaude comunque la prestazione dei suoi e la grandedopo lo svantaggio. "Purtroppo abbiamo preso un gol evitabile – spiega l’allenatore biancazzurro – ed ero molto arrabbiato, lo voglio rivedere per capire cosa è successo.ilquando vai sotto è terribile giocare, il forte vento ha condizionato anche un po’ il nostro palleggio. Poi i ragazzi nella ripresa sono stati bravissimi e abbiamo creato tanto: mi viene in mente l’azione del rigore che era sacrosanto e altre due palle gol con Formato e ancora con Formato sul quale dalla panchina mi è sembrato ci fosse rigore. Non è arrivata la vittoria, ma faccio i complimenti alla squadra per un secondo tempo di altissimo livello, per tutte le squadre è difficile giocareun avversario come ilche difende così bene e con grande cattiveria, lo sarebbe stato anche per il Manchester City.