Città Metropolitana di Napoli lievi modifiche alla viabilità sulla S P 1 Circumvallazione Esterna di Napoli e S P 500 Asse perimetrale di Melito

modifiche sono andate in vigore oggi e proseguiranno fino al 30 aprile. Ecco tutti i dettagliDa oggi lunedì 7 aprile 2025 alcune strade provinciali – in particolare la S.P. 1 "Circumvallazione Esterna di Napoli" e la S.P. 500 "Asse perimetrale di Melito" – sono interessate da attività di manutenzione che comportano lievi modifiche alla viabilità: in alcuni casi semplici restringimenti di carreggiata in alcuni tratti, in altri la chiusura temporanea di una rampa di accesso ricadente nel comune di Casoria con l'indicazione di un percorso alternativo.Rampa interessata dai lavoriEccole nel dettaglio: – S.P. 1 "Circumvallazione Esterna di Napoli" nella località Cittadella, comune di Casoria, altezza Km dal 27+600 circaRampa A direzione via Lufrano – chiusura dal 7 al 18 aprile 2025

