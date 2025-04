Secoloditalia.it - Ciriani: «Sui dazi “keep calm”. Meloni può mediare, ma l’Ue smetta di fare Alice nel paese delle meraviglie»

Oggi l’incontro con i ministri coinvolti nel tavolo sui, domani quello con le categorie. Il tutto mentre prosegue lo stretto coordinamento con Bruxelles e il premier Giorgiasi prepara per quel viaggio a Washington che, benché non confermato ufficialmente, è ormai dato per acquisito, anche nella sua dimensione di continuità, spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca, «con la risposta formale della Commissione Ue». Il governo entra nel vivo del confronto sulla risposta operativa da dare aiUsa, mantenendo la bara ferma su interesse nazionale e pragmatismo, che vuol dire anche, e in questa fase forse prima di tutto, restare lucidi. «Direi che lo slogan giusto è: “” e continuiamo a ragionare di politica. Evitiamo reazioni istintive. Una guerra commerciale rischia di innescare effetti inflattivi o conseguenze peggiori deistessi», ha ribadito