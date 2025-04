Cinema, dal 19 al 22 giugno l'ottavo Filming Italy Sardegna Festival.

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 apr. (askanews) – Al via l’ottava edizione diideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al 22a Cagliari e al Forte Village. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima voltae televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno ilsi svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio della Regione Autonoma della, del comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village. Presidente di giuria del concorso dedicato ai cortometraggitografici sarà Micaela Ramazzotti, pluripremiata attrice, regista e interprete di film come “Il nome del figlio” di Francesca Archibugi, “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e “Felicità”, opera da lei anche diretta e vincitrice nella sezione Orizzonti Extra della 80esima Mostra di Venezia.