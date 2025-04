Cina | Xinjiang abitanti di villaggio celebrano avvento di primavera

abitanti del villaggio nella contea di Akto, nello Xinjiang della Cina nord-occidentale, si sono riuniti sotto gli alberi di albicocco in fiore per cantare e ballare celebrando l'avvento della primavera. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6069732/6069732/2025-04-07/Cina-Xinjiang-abitanti-di-villaggio-celebrano-avvento-di-primavera Agenzia Xinhua

