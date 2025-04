Romadailynews.it - Cina: successo di Qiao nello sci stimola fiducia di JOY nel “portare pool nazionale a Olimpiadi”

Leggi su Romadailynews.it

Dal 3 al 5 aprile, presso la stazione sciistica di Pila -Gressan, in Italia, si sono tenute le Finali della coppa dei maestri della Federazione intersci e snowboard (FIS) per il nono Trofeo Amato Cerise.Yuanxu, fondatore, presidente e amministratore delegato di JOY Billiards Group, ha partecipato e portato a termine la competizione come rappresentante cinese all’eta’ di 73 anni. “Nel mio gruppo c’erano 23 atleti. Oltre a me, gli altri partecipanti erano per lo piu’ maestri di sci. E’ stata un’opportunita’ rara e ho colto ogni occasione per imparare da loro durante la gara”, ha raccontatoin un’intervista post-gara. “Durante il sopralluogo pre-gara, ho notato che le piste qui sono molto piu’ lunghe e ripide di quelle cinesi, e non avevo familiarita’ con il terreno.