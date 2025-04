Cina | Protezione degli interessi Usa e apertura agli investimenti nonostante i controdazi

Laassicura di proteggere glidelle aziende Usa e di rimanere una "terra promettente" per glistranieri. Lo ha assicurato il viceministro del Commercio Ling Ji, in base a una nota diffusa oggi dallo stesso dicastero, dopo che Pechino ha imposto venerdìal 34% su tutto l'import dUsa. La ritorsione cinese "protegge con fermezza i diritti e glilegittimi delle imprese, comprese quelle americane", ha detto domenica Ling, incontrando un gruppo di rappresentanti di aziende Usa. Pechino ritiene che le tariffe di risposta mirano a rimettere gli Stati Uniti sulla "strada giusta".

