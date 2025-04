Romadailynews.it - Cina: presenta nuovo radiotelescopio in Antartide

Lahato l'”Occhio antartico delle Tre Gole”, un telescopio radio/a onde millimetriche di 3,2 metri di apertura, presso una stazione di ricerca scientifica in. Il telescopio, co-sviluppato dalla China Three Gorges University (CTGU) e dalla Shanghai Normal University (SHNU), e’ stato inaugurato ufficialmente il 3 aprile presso la stazione nazionale di Zhongshan in, consolidando ulteriormente i progressi dellanell’astronomia antartica. Il telescopio ha ufficialmente iniziato le osservazioni scientifiche delle linee spettrali molecolari dell’idrogeno neutro e dell’ammoniaca della Via Lattea, fornendo dati vitali per contribuire a svelare le dinamiche del gas interstellare e i processi di formazione stellare, ha riferito oggi la CTGU a Xinhua. “Questo telescopio ha superato i principali ostacoli tecnici nella costruzione degli osservatori antartici, gettando le basi per i futuri telescopi a onde submillimetriche in”, ha dichiarato Zhang Yi, professore associato presso la SHNU e membro della spedizione antartica cinese attualmente impegnata nel continente.