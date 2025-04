Romadailynews.it - Cina: ministero Esteri, mantenuta continuita’, stabilita’, certezza in politica verso ROK

La, lae ladellaestera cinese nei confronti della Repubblica di Corea (ROK) sono state mantenute e lae’ desiderosa di lavorare con la ROK per promuovere uno sviluppo sano e stabile del partenariato strategico bilaterale di cooperazione, ha dichiarato oggi un portavoce delcinese degli. Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta alla notizia dell’estromissione di Yoon Suk-yeol dalla carica di presidente della Repubblica di Corea. “Si tratta di un affare interno della Repubblica di Corea”, ha dichiarato Lin, aggiungendo che laspera che la Repubblica di Corea porti avanti la sua agendainterna in modo ordinato e mantenga la suae sociale.