Cina | Guangxi droni danno impulso a coltivazione del matcha

droni stanno rivoluzionando la produzione di matcha nel Guizhou, nella Cina sud-occidentale! Siete interessati a scoprire come questi "assistenti volanti" riducono i costi di manodopera e aumentano la produttivita'? Guardate il video per scoprirlo.– Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6069014/6069014/2025-04-07/Cina-Guangxi-droni-danno-impulso-a-coltivazione-del-matcha Agenzia Xinhua

