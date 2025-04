Romadailynews.it - Cina: Grande Muraglia di Jinshanling attira turisti stranieri durante festival di fiori

Leggi su Romadailynews.it

La sezionedella, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, e’ diventata una calamita per i visitatori internazionalila 13ma edizione deldeidi albicocco, che ha preso il via sabato. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6069020/6069020/2025-04-07/-di--di-Agenzia Xinhua