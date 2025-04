Cina | fiori di melo selvatico adornano area urbana storica di Tianjin

I fiori del melo selvatico sono in piena fioritura nella famosa area urbana storica di Wudadao, nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin. Qui i visitatori possono assistere a un romantico spettacolo primaverile.

