Cina | Festa Qingming viaggi transfrontalieri in aumento durante vacanze

Cina ha registrato 2,07 milioni di viaggi in entrata e in uscita al giorno durante le vacanze per la Festa di Qingming, con un aumento del 19,7% su base annua, ha dichiarato oggi l'Amministrazione nazionale dell'immigrazione (NIA). durante i tre giorni di vacanza, a partire dal 4 aprile, le agenzie di controllo delle frontiere cinesi hanno registrato un totale di 6,21 milioni di viaggi transfrontalieri, secondo l'amministrazione. Il numero di questi viaggi effettuati da stranieri ha raggiunto i 697.000, con un aumento del 39,5% rispetto al 2024, secondo l'amministrazione.

