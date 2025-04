Cina | CNMIA maggior controllo su export prodotti terre rare mira a tutelare sicurezza nazionale

controllo delle esportazioni della Cina su alcuni prodotti legati alle terre rare hanno dimostrato il suo fermo impegno a mantenere la pace e la sicurezza nel mondo, ha dichiarato ieri la China Nonferrous Metals Industry Association (CNMIA). Le osservazioni sono giunte dopo che venerdi' il ministero del Commercio e l'Amministrazione generale delle dogane della Cina hanno annunciato misure di controllo sulle esportazioni di alcuni prodotti legati a sette tipi di terre rare medie e pesanti. L'associazione ha dichiarato che tali prodotti sono utilizzati sia in ambito militare che civile, aggiungendo che le misure cinesi di controllo sulle esportazioni si sono ispirate pienamente alle pratiche internazionali. Finche' le aziende non saranno impegnate in attivita' che minano la sovranita' nazionale, la sicurezza o gli interessi di sviluppo della Cina, queste misure non influenzeranno le loro normali operazioni imprenditoriali e le attivita' commerciali, ne' tanto meno la stabilita' e la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento internazionali, ha affermato l'associazione.

