Cina: aumentano viaggi nazionali durante Festa di Qingming

Dei turisti ammirano una veduta notturna del fiume Gongshui nella contea di Xuan’en, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 4 aprile 2025. Laha registrato 126 milioni dii tre giorni di vacanze per ladi, conclusasi ieri, con un aumento del 6,3% rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero della Cultura e del Turismo. I ricavi del turismo hanno raggiunto i 57,55 miliardi di yuan (circa 8 miliardi di dollari), con un aumento del 6,7% su base annua, grazie al fatto che un maggior numero diatori ha scelto di fare brevie attivita’ all’aria aperta. La festivita’, che ine’ tradizionalmente un momento per pulire le tombe e onorare gli antenati, ha visto crescere anche la domanda di fughe in campagna e di escursioni nella natura, conin auto privata, in bicicletta e a piedi tra le scelte piu’ popolari.