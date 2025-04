Romadailynews.it - Cina: accelera digitalizzazione di rete di monitoraggio eco-ambientale

Il ministero cinese dell’Ecologia e dell’Ambiente ha presentato un piano per trasformare ulteriormente ladiecologico nazionale in un sistema digitalizzato e intelligente. Secondo il piano, entro il 2027 il Paese intende esplorare una nuova generazione di reti dinelle regioni chiave, utilizzando tecnologie avanzate come la manutenzione senza operatore e il campionamento intelligente, con operazioni distandardizzate condotte a livello nazionale. Entro il 2030, il sistema di reti dieco-cinese sara’ sistematicamente rinnovato per includere unaintegrata diaereo, terrestre e marittimo, insieme a un “cervello intelligente” fondamentalmente creato, riporta il piano. La mossa segna un passo concreto verso undigitalizzato e intelligente, ha dichiarato Jiang Huohua, a capo del dipartimento diecologico edel ministero.