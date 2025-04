Cifra a sei zeri per Totti I russi sul cachet del Pupone | mai speso così tanto

Totti è atterrato a Mosca per fare da testimonial a un evento di Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato alle scommesse sportive, in programma domani. Nell'occasione a Totti verrà consegnato il premio RB Award, riservato a grandi personalità del sport (negli scorsi anni l'hanno vinto tra gli altri il brasiliano Cafu e il portoghese Figo). L'arrivo di Totti a Mosca è stato anticipato da una fitta cartellonistica pubblicitaria. "L'Imperatore va alla Terza Roma", si legge sui manifesti con la gigantografia di Totti. Uno slogan che unisce il vecchio appellativo di Totti ("Re/Imperatore di Roma) con quello di Mosca indicata dalla retorica russa come 'Terza Roma' (dopo l'Urbe e Costantinopoli). Le polemiche

