Cieli sereni ma temperature in calo | risaliranno da metà settimana

temperature massime in calo, tendenti al rialzo dalla giornata di martedì.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 7 aprile 2025Tempo Previsto: Generali condizioni di bel tempo. Nuvolosità irregolare lungo i rilievi alpini, prealpini e dell’oltrepo pavese, senza fenomenologia associata, e ampi spazi soleggiati sulle restanti aree. Bergamonews.it - Cieli sereni ma temperature in calo: risaliranno da metà settimana Leggi su Bergamonews.it Un promontorio anticiclonico, esteso dal Marocco fin a nord della Gran Bretagna, si interpone tra due saccature, una avente il suo minimo pressorio in Atlantico centro-occidentale e l’altra, responsabile dell’ingresso sul nostro territorio, di fredde correnti nord-orientali, estesa dal Mar Bianco alle aree della Romania.Durante la giornata assisteremo alla graduale espansione verso oriente del promontorio mediterraneo con conseguente stabilizzazione delle condizioni meteo.massime in, tendenti al rialzo dalla giornata di martedì.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 7 aprile 2025Tempo Previsto: Generali condizioni di bel tempo. Nuvolosità irregolare lungo i rilievi alpini, prealpini e dell’oltrepo pavese, senza fenomenologia associata, e ampi spazi soleggiati sulle restanti aree.

