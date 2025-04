Oasport.it - Ciclismo, Mads Pedersen: “Fiero di quello che ho fatto al Fiandre. Ho una grande squadra”

Il Giro dellesi è concluso con la vittoria in solitaria di Tadej Pogacar, ma tra i grandi protagonisti della corsa di ieri c’è sicuramente, che ha provato a resistere agli attacchi dello sloveno, concludendo alla fine al secondo posto, battendo in volata Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.Il belga ha commentato a Spaziola sua prestazione di ieri: “Sono incredibilmente orgoglioso della. È stato bello vedere come abbiamo corso da gruppo. Certo, speravamo di vincere, ma quando Tadej Poga?ar è in queste condizioni è impossibile. Sonodi vestire questa maglia e di correre con questa”.Per il capitano della Lidl-Trek è stato importantissimo l’aiuto del compagno diJasper Stuyven: “È stato impressionante. Avevamo il vantaggio di essere in due, lui controllava Van der Poel e io lo facevo con Van Aert.