Ciclismo le condizioni di Longo Borghini | commozione cerebrale e niente Parigi-Roubaix

Longo Borghini, che esce di scena a circa 100 km dal traguardo, non potendo così provare a contrastare lo strapotere di Lotte Kopecky, che cala il tris a Oudenaarde. Oltre al danno la beffa e così, smaltita l'iniziale delusione per il mancato risultato sportivo che così non dà continuità al successo di mercoledì alla Dwars doors Vlanderen 2025, il focus è andato tutto sulle condizioni fisiche della piemontese, apparsa molto dolorante al fianco destro. Le condizioni di Longo Borghini In realtà, gli esami clinici del caso, dopo i quali sono arrivate le pronte dimissioni dall'ospedale, hanno escluso fratture varie ma hanno evidenziato una forte commozione cerebrale che richiederà un riposo assoluto di 7 giorni che dunque toglie di mezzo la Parigi-Roubaix 2025. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, le condizioni di Longo Borghini: commozione cerebrale e niente Parigi-Roubaix Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 7 aprile 2025 - Dal successo del 2024 alla caduta di quest'anno: il Giro delle Fiandre 2025 è amarissimo per Elisa, che esce di scena a circa 100 km dal traguardo, non potendo così provare a contrastare lo strapotere di Lotte Kopecky, che cala il tris a Oudenaarde. Oltre al danno la beffa e così, smaltita l'iniziale delusione per il mancato risultato sportivo che così non dà continuità al successo di mercoledì alla Dwars doors Vlanderen 2025, il focus è andato tutto sullefisiche della piemontese, apparsa molto dolorante al fianco destro. LediIn realtà, gli esami clinici del caso, dopo i quali sono arrivate le pronte dimissioni dall'ospedale, hanno escluso fratture varie ma hanno evidenziato una forteche richiederà un riposo assoluto di 7 giorni che dunque toglie di mezzo la2025.

Ciclismo, le condizioni di Longo Borghini: commozione cerebrale e niente Parigi-Roubaix. Longo Borghini salta la Parigi-Roubaix dopo la caduta al Fiandre! Stop di 7 giorni, obiettivo Liegi. ELISA LONGO BORGHINI E' STATA DIMESSA: ORA UNA SETTIMANA DI STOP, POI POTRA' RIPRENDERE A PEDALARE. Paura per Longo Borghini: cade al Fiandre, portata in ospedale: commozione cerebrale. Aggiornamento condizioni di salute di Elisa Longo Borghini dopo la caduta al Fiandre. Giro delle Fiandre 2025, caduta e ritiro di Elisa Longo Borghini. Ne parlano su altre fonti

ELISA LONGO BORGHINI E' STATA DIMESSA: ORA UNA SETTIMANA DI STOP, POI POTRA' RIPRENDERE A PEDALARE - Arrivano notizie positive dall'Ospedale Universitario di Gand, dove Elisa Longo Borghini era stata ricoverata e tenuta sotto osservazione da ieri sera a seguito della pesante caduta subita durante la ... (tuttobiciweb.it)

Longo Borghini, buone notizie: dimessa dall’ospedale di Gand - La campionessa italiana era caduta domenica al Fiandre e aveva riportato una commozione cerebrale: tra pochi giorni potrà tornare a casa ... (gazzetta.it)

UAE Team ADQ, Elisa Longo Borghini dimessa dall’ospedale dopo la caduta al Fiandre: per lei una settimana di stop - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)