Sport.quotidiano.net - Ciclismo, in cantiere l'Eroica Montalcino 2025 sulle strade bianche

(Siena), 7 aprile– Già attivamente al lavoro gli organizzatori di, la manifestazione delle biciclette eroiche torneranno a percorrere ledella Val d’Orcia, domenica 25 maggio. Durante l’ultimo week end di maggio in tutto il territorio a sud di Siena si rivedranno in strada le biciclette senza cambio, pesanti e resistenti, le cromature delle bici eroiche più moderne, montate con i rapporti esigenti come si usava un tempo, spinte da ciclisti con le maglie di lana.è un viaggio, un modo di essere, pedalare e vivere. Non ci sono vincitori né vinti, non ci sono podi, eroici a pedali che scelgono di mettersi alla prova su percorsi duri e polverosi, riscoprendo l’essenza dele, forse, anche un po’ di sé stessi. I percorsi tra cui scegliere sono quelli che si ripetono da 9 anni; cinque itinerari tra vigneti, cipressi e colline ondulate, che offrono ristori dove ci si ferma non per rifornirsi in fretta, ma per godersi il tempo, il paesaggio e i sapori del cibo buono e genuino.