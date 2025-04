Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il Trofeo Canestrelli e la Gran Fondo New York

Pistoia,7 aprile 2025 - Due manifestazioni del settore amatoriale hanno caratterizzato la domenica ciclistica in provincia di Pistoia riscuotendo un ottimo successo di partecipazione. Con partenza ed arrivo da Montecatini Terme ilMassimiliano, organizzato dal Team Cicloidea presenti circa 150 concorrenti. La gara riservata alle categorie dei più giovani ha visto il successo in volata del Master 2 (35-39 anni), Luca Di Pierro della Vitam-In CMF che ha regolato un ristretto plotoncino avvantaggiatosi a metà gara. Nella seconda gara ha prevalso il Master 7 (60-64 anni), Antonello Capo dello Speedy Bike. Gli altri vincitori di categoria l’EliteSport Niccolò Bini (Olimpia), il Master 1 Matteo Cancherini (Team S.Ginese), Giancarlo Bertellotti (Ped. Pietrasantino) nei Master 4, Roberto Maggioli (Number One) nei Master 5, Giulio Marchiò (Team Stefan) nei Master 6, Rinaldo Barabotti (Cicli Puccinelli) nei Master 8.