Ciclismo Giro Paesi Baschi 2025 | Schachmann vince la cronometro inaugurale

Schachmann vince la cronometro di 16,5 chilometri che ha inaugurato oggi sulle strade di Vitoria-Gasteiz l’edizione 2025 del Giro dei Paesi Baschi. Il tedesco della Soudal-Quick Step ha completato il percorso in 18’37”, beffando per appena 54 centesimi Joao Almeida (UAE Team Emirates) e per 0?76 Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe). Domani la seconda frazione, partenza da Pamplona-Iruña e arrivo a Lodosa dopo 199,8 km. “Ho fatto una buona cronometro, sono contento perché ho spinto al massimo delle mie possibilità. Sarebbe fantastico iniziare come nel 2019. È stato sicuramente qualcosa di particolare. I primi metri soprattutto erano complicati, ma credo di essermi destreggiato bene. Dopo la partenza poi è stato un percorso decisamente veloce con pochissime occasioni per recuperare energie. Leggi su Sportface.it Maximilianladi 16,5 chilometri che ha inaugurato oggi sulle strade di Vitoria-Gasteiz l’edizionedeldei. Il tedesco della Soudal-Quick Step ha completato il percorso in 18’37”, beffando per appena 54 centesimi Joao Almeida (UAE Team Emirates) e per 0?76 Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe). Domani la seconda frazione, partenza da Pamplona-Iruña e arrivo a Lodosa dopo 199,8 km. “Ho fatto una buona, sono contento perché ho spinto al massimo delle mie possibilità. Sarebbe fantastico iniziare come nel 2019. È stato sicuramente qualcosa di particolare. I primi metri soprattutto erano complicati, ma credo di essermi destreggiato bene. Dopo la partenza poi è stato un percorso decisamente veloce con pochissime occasioni per recuperare energie.

Ciclismo, Giro Paesi Baschi 2025: Schachmann vince la cronometro inaugurale. Giro dei Paesi Baschi: ecco il percorso, i favoriti e dove vedere le sei tappe in tv. Itzulia 2025: programma, percorso, tappe, squadre e dove vedere in diretta il Giro dei Paesi Baschi. Giro dei Paesi Baschi 2025: programma, tappe, tv e favoriti. Toh, si rivede Schachmann! Conquista la crono e torna al successo WT dopo 4 anni. Buon esordio per Mauro Schmid al Giro dei Paesi Baschi. Ne parlano su altre fonti

Giro dei Paesi Baschi 2025, João Almeida: “Credo di aver fatto una buona prova, è solo un peccato essere arrivato così vicino alla vittoria” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Giro dei Paesi Baschi 2025, tre corridori in un secondo! Maximilian Schachmann conquista la crono per 54 centesimi su Almeida e 76 su Lipowitz - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Giro dei Paesi Baschi 2025: Maximilian Schachmann si aggiudica la cronometro d’apertura - Si apre con una cronometro individuale di 16,5 chilometri il Giro dei Paesi Baschi 2025. Prevalentemente pianeggiante, ma con un breve strappo posto dopo ... (oasport.it)