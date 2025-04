Laprimapagina.it - Ci perderemo, un giorno

Ci, unDi Vincenzo Calafiore07 Aprile 2025 Udine( 17-08-19L.633/41 PROPRIETA’INTELLETTIVA RISERVATA ) “ .. Ma alla fine tornerai,salirai le scale, aprirai la portae senza dirmi nulla mi getteraile braccia al collo, mi bacerai .lo so è un sogno, ma mi piacerebbeaccadesse davvero perdersi unonelle braccia dell’altra . “Vincenzo Calafiore “ habere rationem est habere significationem”: Mi piace il mio “ personaggio “ Anthimos, l’uomo con cui mi intrattengo molto a parlare. Vive su una spiaggia di fronte a Messina. La sua casa è una baracca poggiata su un cumulo di sabbia; e basta che il mare una notte di tempesta avanzi di qualche metro che se la porta via, come è già successo con le altre, prima di questa.Anthimos con la sua semplice filosofia mi spiega e cerca di farmi capire che non siamo personaggi, ma siamo storie.