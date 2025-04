Reggiotoday.it - Chiusura col botto per il Premio Cultura Cinematografica Città di Polistena

Leggi su Reggiotoday.it

Applausi e grande partecipazione per ildi. Al gran galà di sabato scorso, anche se per la numerosa affluenza in molti, purtroppo, sono rimasti fuori dal Cinema Garibaldi ad applaudire tutti gli attori. Grandi big della tv e del cinema come.