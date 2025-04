Chiara Iuliano racconta la tentata violenza a Dolo | ‘Mi sono salvata per caso’

raccontato su Facebook dell’assessore ai servizi sociali di Dolo Chiara Iuliano, giovane assessora ai servizi sociali del Comune di Dolo (VE), ha deciso di raccontare pubblicamente uno degli episodi più traumatici della sua vita: un tentativo di violenza subito in pieno giorno, in un’area che conosceva bene e che pensava sicura. Il suo sfogo su Facebook ha fatto il giro del web, scatenando reazioni di incredulità, rabbia ma anche profonda solidarietà. “Mi sono salvata per caso, mi sono chiusa in macchina giusto in tempo. Ma il dopo. il dopo è molto peggio” – ha scritto in un post che ha lasciato il segno.La tentata violenza in un parcheggio Il fatto è accaduto in un parcheggio poco distante dal centro. Un uomo si è avvicinato con una scusa, poi ha cercato di costringerla. La prontezza di riflessi e la lucidità l’hanno salvata. Notizieaudaci.it - Chiara Iuliano racconta la tentata violenza a Dolo: ‘Mi sono salvata per caso’ Leggi su Notizieaudaci.it Ilto su Facebook dell’assessore ai servizi sociali di, giovane assessora ai servizi sociali del Comune di(VE), ha deciso dire pubblicamente uno degli episodi più traumatici della sua vita: un tentativo disubito in pieno giorno, in un’area che conosceva bene e che pensava sicura. Il suo sfogo su Facebook ha fatto il giro del web, scatenando reazioni di incredulità, rabbia ma anche profonda solidarietà. “Miper caso, michiusa in macchina giusto in tempo. Ma il dopo. il dopo è molto peggio” – ha scritto in un post che ha lasciato il segno.Lain un parcheggio Il fatto è accaduto in un parcheggio poco distante dal centro. Un uomo si è avvicinato con una scusa, poi ha cercato di costringerla. La prontezza di riflessi e la lucidità l’hanno

