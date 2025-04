Chiara Ferragni racconta la sua nuova passione le foto no-make up

Chiara Ferragni, si sa, ottiene sempre un grande seguito e, a volte, viene seguito da polemiche e critiche. Di recente l’imprenditrice digitale ha deciso di raccontare ai suoi numerosi ammiratori la sua ultima passione, quella per l’equitazione, e gli ultimi giorni passati a contatto con la natura.La galleria di foto dell’influencer, però, ha ricevuto diversi commenti negativi, per la scelta di Chiara Ferragni di mostrarsi completamente senza trucco.Chiara Ferragni, la passione per l’equitazioneChiara Ferragni sta vivendo una vera nuova vita, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez e il sopraggiungere di alcune problematiche a livello lavorativo. Da allora l’imprenditrice digitale sembra voler sperimentare nuove avventure, dedicarsi ai suoi veri affetti e provare a raccontarsi in modo più autentico. Dilei.it - Chiara Ferragni racconta la sua nuova passione, le foto no-make up Leggi su Dilei.it Ogni contenuto digitale condiviso da, si sa, ottiene sempre un grande seguito e, a volte, viene seguito da polemiche e critiche. Di recente l’imprenditrice digitale ha deciso dire ai suoi numerosi ammiratori la sua ultima, quella per l’equitazione, e gli ultimi giorni passati a contatto con la natura.La galleria didell’influencer, però, ha ricevuto diversi commenti negativi, per la scelta didi mostrarsi completamente senza trucco., laper l’equitazionesta vivendo una veravita, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez e il sopraggiungere di alcune problematiche a livello lavorativo. Da allora l’imprenditrice digitale sembra voler sperimentare nuove avventure, dedicarsi ai suoi veri affetti e provare arsi in modo più autentico.

Chiara Ferragni racconta la sua nuova passione, le foto no-make up. Chiara Ferragni racconta tutta la verità sulla sua storia con Fedez, pronto a lasciarla sull'altare. Chiara Ferragni svuota il sacco e racconta la sua verità su Fedez. Chiara Ferragni, sfogo contro Fedez: "Mi ha tradita e presa in giro, fiera di aver amato". Chiara Ferragni: "Fedez mi ha tradita e mollata in un giorno". Lo sfogo su Instagram. Chiara Ferragni, lo strano incontro in aeroporto: «Ecco cosa mi hanno detto. Non so se era un complimento o me. Ne parlano su altre fonti

Chiara Ferragni scambiata per un’altra, il racconto virale dell’influencer - Chiara Ferragni, in partenza per Bucarest per motivi di lavoro, viene scambiata per una sosia di sé stessa e racconta il divertente aneddoto su Instagram. (msn.com)

Chiara Ferragni: la sua carriera tra giornalismo e moda secondo Maria Latella - Maria Latella racconta il suo primo incontro con Chiara Ferragni, evidenziando la determinazione dell'imprenditrice e il contratto che ha segnato l'inizio della sua carriera nel blogging e nella moda. (ecodelcinema.com)

Chiara Ferragni si racconta: riflessioni sull’amore e il legame con Fedez - Chiara Ferragni, in un video su TikTok, riflette sull'amore e i rapporti interpersonali, condividendo esperienze personali e lanciando un appello agli uomini per relazioni più sane e rispettose. (gaeta.it)