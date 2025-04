Chiantigiana pareggia con Sansovino | playout contro Viciomaggio in vista

Chiantigiana 0 Sansovino 0 Chiantigiana: Anselmi, Ballerini, De Iorio Fe., Lellis, Posarelli, Machuca, Mazza G., Marchi, Galassi, Milanesi, Minucci. Panchina: Baldi, Batoni, El Jallali, Costanti, Tosi, Annunziata, Conforti. Allenatore Zanelli. Sansovino: Balucani, Chioccioli, Pascucci, Pasquinuzzi, Romagnoli, Gagliardi, Pigazzini, Rosi, Vasseur, Ricci M., Bigazzi. Panchina: Florindi, Ficai, Gianneschi, Bongini, Mazza L., Imbrenda, Mirante, Croci, Granado. Allenatore Chini. Arbitro Fracasso di Pisa (Spiniello – Freschi). PIANELLA – La Chiantigiana chiude il campionato pareggiando contro la corazzata Sansovino, già ampiamente promossa in Eccellenza. Per i padroni di casa una prova gagliarda e concreta seppur inutile visto che anche in caso di successo la formazione di Zanello sarebbe stata costretta a disputare il playout contro il Viciomaggio, che ha chiuso penultimo.

