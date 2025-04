Metropolitanmagazine.it - Chi sono Danilo e Fabrizio Mileto, i fratelli concorrenti di “The Couple”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

i dueche fanno parte del cast di The, nuovo game show condotto da Ilary Blasi in onda da stasera su Canale 5., chidi TheI ragazzi di origini baresi si sfideranno con le altre sei coppie composte da personaggi del mondo dello spettacolo insieme alle quali vivranno per circa un mese insieme, sotto l’occhio delle telecamere 24h su 24. Ogni settimana, i partecipanti affronteranno prove in diretta durante il prime time e sfide registrate in esterna durante la settimana, testando la loro capacità di collaborare e prendere decisioni efficaci. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto. Ma, alla fine, a fare la differenza sarà un vero e proprio colpo del destino.