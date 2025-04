Chi sono Brigitta e Benedicta Boccoli le due sorelle che partecipano a The Couple

Brigitta e Benedicta Boccoli sono una delle coppie in gara a The Couple, il nuovo reality di Canale 5 in onda da lunedì 7 aprile. La prima ha 58 anni, è 8 anni più grande della sorella ed è un'attrice teatrale. La seconda ha 50 anni e un passato in tv da attrice e showgirl. Insieme avevano già partecipato al programma The Circus. Leggi su Fanpage.it una delle coppie in gara a The, il nuovo reality di Canale 5 in onda da lunedì 7 aprile. La prima ha 58 anni, è 8 anni più grande della sorella ed è un'attrice teatrale. La seconda ha 50 anni e un passato in tv da attrice e showgirl. Insieme avevano già partecipato al programma The Circus.

