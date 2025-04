Chi paga il ricovero in Rsa per i malati di Alzheimer? Avvocati a confronto tra diritti e denari

Alzheimer. Tra sentenze della Cassazione e normative ancora esistenti, la domanda per le famiglie è sempre la stessa: chi deve pagare? “Le RSA ospitano persone non autosufficienti di età superiore ai 65 anni, offrendo un mix di assistenza sanitaria e servizi alberghieri. Ai sensi della normativa vigente (DPCM 29.11.2001 e DPCM 14.1.2017) le prestazioni erogate presso una RSA sono inquadrabili in quelle di lungoassistenza, finalizzate a mantenere l’autonomia funzionale dell’anziano, rallentando, ove possibile, il suo deterioramento fisico cognitivo – premette l’avvocato Marco Ubezio, esperto in materia sociosanitaria -. Ilfattoquotidiano.it - Chi paga il ricovero in Rsa per i malati di Alzheimer? Avvocati a confronto tra diritti e denari Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il tema della ripartizione dei costi per la degenza nelle Residenze Sanitarie Assistenziali è tornato al centro dell’attenzione, soprattutto per quanto riguarda i pazienti affetti da. Tra sentenze della Cassazione e normative ancora esistenti, la domanda per le famiglie è sempre la stessa: chi devere? “Le RSA ospitano persone non autosufficienti di età superiore ai 65 anni, offrendo un mix di assistenza sanitaria e servizi alberghieri. Ai sensi della normativa vigente (DPCM 29.11.2001 e DPCM 14.1.2017) le prestazioni erogate presso una RSA sono inquadrabili in quelle di lungoassistenza, finalizzate a mantenere l’autonomia funzionale dell’anziano, rallentando, ove possibile, il suo deterioramento fisico cognitivo – premette l’avvocato Marco Ubezio, esperto in materia sociosanitaria -.

