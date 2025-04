Chi fa male all' Italia | la sentenza di Salvini sui dazi

"Chi pensa di rispondere con dei contro-dazi fa il male dell'Italia e degli imprenditori Italiani": Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, lo ha detto a Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1 parlando delle tariffe annunciate dall'amministrazione Trump. Poi ha aggiunto che per molti il "problema è la burocrazia europea. Bruxelles può decidere di azzerarla". Il leader Carroccio ha sottolineato che "Il problema non è Trump, il problema è la Cina. Il problema sono i paesi che sfruttano i bambini nelle fabbriche a lavorare e che fanno concorrenza sleale alle nostre imprese." Intanto da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che è terminato l'incontro sui dazi.

