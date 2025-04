Cultweb.it - Chi era Vincent Van Gogh, protagonista della puntata di “Ulisse” in onda stasera

Si intitola Van– I colori dell’eternità e andrà inalle 21:30 su Rai1 la nuovadi: il piacerescoperta, incentrata sulla figura diVan: il conduttore Alberto Angela intraprenderà un viaggio attraverso i luoghi più significativi per la sua vita e la sua carriera. Approfittiamo di questa occasione per ricordare anche noi un artista dal talento straordinario, che ancora oggi non cessa di deliziare il mondo con i suoi capolavori ma che da vivo non conobbe mai la fama, e visse costantemente in condizioni di estrema povertà nonostante una carriera assai prolifica (con quasi 900 dipinti su tela e più di 1000 disegni).Willem Vannasce nel villaggio di Groot-Zundert, in Olanda, li 30 marzo 1853. Il padre Theodorus, pastore protestante, impartisce una rigida educazione religiosa ai suoi 6 figli, di cuiè il maggiore.