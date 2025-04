Chi era Milko Gargiulo ucciso da Andrea Izzo l’ex della compagna che si è poi suicidato

Milko Gargiulio è stato ucciso a Napoli a colpi di pistola; a sparargli sarebbe stato Andrea Izzo, che si sarebbe suicidato subito dopo con la stessa arma. Leggi su Fanpage.it Il 56enneGargiulio è statoa Napoli a colpi di pistola; a sparargli sarebbe stato, che si sarebbesubito dopo con la stessa arma.

