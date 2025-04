Ilgiorno.it - Chi era Dorina Bardhi, la mamma 46enne morta nell’incidente sulla Cassanese: “Donna meravigliosa, dava tutto per la comunità”

Tragico schianto contro un tirprovinciale, e tragica morte per unadi 46 anni: è, di Truccazzano. Accanto a lei la figlia di soli 9 anni. Portata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, lotta per la vita: le sue condizioni al momento del trasporto erano critiche. La tragedia alle due del pomeriggio, a Pozzuolo Martesana,, a poche decine di metri dallo svincolo della nuovae dal casello della Teem. L’impatto L'auto su cui madre e figlia viaggiavano, una Opel Meriva Grigia, si è scontrata frontalmente con la motrice di un tir. Per laal volante nulla da fare: è deceduta sul colpo. La dinamica della tragedia è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Adda Martesana al comando di Salvatore Guzzardo, per ore e ore sul posto con Carabinieri e Vigili del Fuoco.