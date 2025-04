Chi è Pierangelo Greco a The Couple | il passato con Jasmine Carrisi e il successo come make up artist

Pierangelo Greco partecipa insieme a Jasmine Carrisi a The Couple su Canale 5. Il truccatore è stato l'ex fidanzato della figlia di Al Bano, ora sua migliore amica. Leggi su Fanpage.it partecipa insieme aa Thesu Canale 5. Il truccatore è stato l'ex fidanzato della figlia di Al Bano, ora sua migliore amica.

Chi è Pierangelo Greco a The Couple: il passato con Jasmine Carrisi e il successo come make up artist - Pierangelo Greco partecipa insieme a Jasmine Carrisi a The Couple su Canale 5. Il truccatore è stato l’ex fidanzato della figlia di Al Bano, ora sua migliore amica. (fanpage.it)

Pierangelo Greco a The Couple: la passione per il make up, il debutto in tv, il successo su TikTok e il legame con Jasmine Carrisi - Truccatore professionista e content creator di Tik Tok, Pierangelo Greco debutta in tv come concorrente di "The Couple - Una vittoria per due", il nuovo reality Mediaset condotto da ... (msn.com)

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a The Couple, chi sono e cosa fanno - Prodotta con acqua purissima della regione di Zerenda e grano selezionato, si distingue per un profilo aromatico unico in cui spiccano note leggere di cedro. Il packaging s’ispira all’architettura ... (quotidiano.net)