Juventusnews24.com - Chi è Montero, il figlio d’arte che gioca nella Juve Primavera: difensore classe 2007 dal grande potenziale

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio ZaccariaChi è, focus sulcentrale 18enne della: ‘garra’ uruguagia per il gruppo di Magnanelli. Carriera, caratteristiche e identikitUn solotore proveniente dallantus è stato inserito dal The Guardianlista dei migliori talenti in circolazione nati nel. Fra i 60 nomi citati dal notissimo giornale, spicca quello di Alfonsodella. Un cognome ricco dintinità, Alfonso è infattidi Paolotore e anche allenatore dellantus per una breve parentesi in prima squadra, ma per anni figura di riferimento nel settore giovanile bianconero frae Next Gen. Ecco quindi un focus su Alfonso, incentrato su carriera e caratteristiche tecniche, a composizione di un identikit quanto più completo possibile.