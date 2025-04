Metropolitanmagazine.it - Chi è Luca Tommassini, dalla storia d’amore con Heather Parisi alla bisessualità dichiarata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

nasce il 14 febbraio del 1970 a Roma e scopre la passione per il ballo già nei primi anni di vita. Si iscrivescuola di danza di Enzo Paolo Turchi e a 12 anni inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, diventando una star sia per il piccolo che il grande schermo. Diventa primo ballerino nella trasmissione di Pippo Baudo ‘Festival’ e, nel 1993, si trasferisce negli Stati Uniti. Negli Usaottiene un successo immediato, diventando uno dei ballerini di Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, Diana Ross, Kylie Minogue. Ottenuta la qualifica di coreografo, collabora ai videoclip di Katy Perry, e in particolare a ‘It’s Raining Men’ di Geri Halliwell. Mentre in Italia,lavora a stretto contatto con Laura Pausini, Claudio Baglioni, Tiziano Ferro e Paola & Chiara.