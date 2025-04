Chi è Jasmine Carrisi la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in gara a The Couple

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e sarà in gara nel nuovo reality di Canale 5, The Couple. Anche Jasmine è una cantante e ha realizzato con suo papà AlBano un brano di successo dal titolo Nessuno mai, insieme a Clementino.Classe 2001, è nata a Cellino San Marco, e ha un fratello più piccolo, Al Bano Junior, detto Bido. Sin da ragazzina ha maturato una passione per la musica. Il suo primo singolo si chiama Ego. Ha anche esperienze come attrice: nel 2018 ha interpretato il ruolo di Isabella D'Aragona nel film La dama e l'ermellino. Con sua madre, tra l'altro, è stata molte volte ospite da Barbara D'Urso. Nel 2020 Jasmine, in coppia con il padre Al Bano, ha vestito i panni del giudice nel programma di Rai 1 The Voice Senior.

