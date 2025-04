Chi è il marito di Laura Maddaloni Clemente Russo e l’amore per i figli Rosy Jane e Janet

Laura Maddaloni è sposata con Clemente Russo, un altro volto noto del panorama sportivo italiano. La coppia ha condiviso momenti significativi sia nella vita privata che professionale. Sono genitori di tre figlie: Rosy, Jane e Janet. La nascita delle gemelle ha rappresentato un periodo di grande gioia, ma anche di preoccupazione per i genitori. Janet, in particolare, ha affrontato complicazioni dopo la nascita, richiedendo interventi medici urgenti. Clemente ha raccontato che la piccola è stata rianimata quattro volte in un solo giorno, un'esperienza che ha segnato profondamente la famiglia.Nonostante le difficoltà, Laura e Clemente hanno sempre mantenuto un forte legame, sostenendosi a vicenda in ogni situazione. La loro storia d'amore è stata celebrata in diverse occasioni, mostrando come la passione per lo sport possa unire le persone.

